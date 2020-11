Charles McQuillan

Meghan Markle tornou-se parte da realeza britânica em 2018, quando se casou com o príncipe Harry. Porém, os duques de Sussex renunciaram os seus direitos reais no inicio do ano seguinte para se tornarem financeiramente independentes, no entanto mantiveram os seus títulos na realeza.

Hoje, aos 39 anos, Meghan fez história ao ser o primeiro "membro" da família real britânica a votar numa eleições nos Estados Unidos. Recorde-se que a ex-atriz sempre se opôs a Donald Trump e expressou mais de uma vez em público o seu apoio a Joe Biden.

Embora esteja a morar nos EUA com a esposa, o filho do príncipe Carlos não pode votar nas eleições por ser cidadão britânico. No entanto, o filho, o pequeno Archie, poderá votar quando tiver idade mínima porque apesar de ter nascido em Inglaterra, tem cidadania americana por causa da mãe, que nasceu em Los Angeles.