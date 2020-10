Pool

Apesar do príncipe Harry e de Meghan Markle terem decidido afastar-se da família real para serem financeiramente independentes, continua a existir uma regra da monarquia britânica que o filho do casal, o pequeno Archie, terá que seguir.

O menino terá que pedir permissão ao rei ou rainha para trocar alianças com outra pessoa. Isto porque a Constituição do Reino Unido determina que assim seja para as primeiras seis pessoas na linha de sucessão ao trono.

Archie é o sétimo na linha de sucessão e quando o seu avô, o príncipe Carlos, se tornar rei, passará a ocupar o sexto lugar e tornar-se-á automaticamente príncipe quando completar 18 anos.

No entanto, de acordo com Iain MacMarthanne, uma especialista na Constituição , existe uma forma do filho dos duques de Sussex escapar a esse protocolo. "Se Archie se casar, ele terá que pedir a permissão do seu soberano, a menos que um dos seus três primos se case e tenha filhos primeiro, já que ele será o sexto na linha quando o seu avô for rei", explicou à Elle britânica.

Recorde-se que os primos de Archie são os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte, filhos do príncipe William e de Kate Middleton.