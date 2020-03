Getty Images

Foi no início de janeiro que Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra surpreederam os súbditos britânicos com o anúncio da renúncia aos deveres reais. O casal manifestou a sua vontade de ser “financeiramente independente” e dividir o seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte.

Entretanto, após uma temporada a viver no Canadá, os duques de Sussex e o filho, Archie,estão agora instalados nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Los Angeles. Uma notícia avançada pela imprensa internacional que, de resto, não passou despercebida a Donald Trump.

No Twitter, o presidente norte-americano deixou um aviso alusivo à segurança do casal que tanto tem dado que falar. "Sou um grande amigo e admirador da rainha e do Reino Unido. Noticiou-se que Harry e Meghan, que deixaram Inglaterra, residiriam permanentemente no Canadá. Agora, deixaram o Canadá pelos Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos não pagarão pela segurança deles. Terão de ser eles a pagar", pode ler-se.