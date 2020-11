Reprodução SIC, DR

Conheceram-se e apaixonaram-se durante a terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e, desde então, nunca mais se largaram. Francisco Tomé e Maria João Ramos vivem dias felizes e até já falam em casamento.

"Oficializámos o namoro com umas alianças e já estamos noivos! Já marcámos a data do casamento e tudo”, contou o agricultor, em declarações à revista TV Mais, revelando que o enlace vai acontecer na primavera do próximo ano.

“A Maria João queria casar-se nos anos dela, a 4 de junho, mas é uma sexta-feira, então marcámos para dia 5”, acrescentou

Em entrevista à publicação, Francisco Tomé contou ainda como tem sido gerir a distância, uma vez que reside em Moura, no Alentejo, e Maria João em Lisboa. "É muito difícil gerir a distância, mas tem de ser. É complicado, vou quase todos os fins de semana ter com ela, mas temos de ter muito cuidado”, completou.