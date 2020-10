Depois dos rumores de romance, eis que chega a confirmação. Catarina Manique e António Hipólito - ambos ex-participantes do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? - assumiram a relação esta sexta-feira, 2 de outubro, no programa Casa Feliz, da SIC.

Conforme já havia sido anunciado pela imprensa, o casal conheceu-se numa emissão especial do programa Domingão dedicada a Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, no início de agosto, e a empatia foi imediata.

“Achei-o bastante simpático, uma pessoa pacata”, confidenciou Catarina. Já António Hipólito preferiu destacar a simplicidade da agora namorada, acrescentado que esta “tem um bom coração”.

Entretanto, a partir do momento em que se conheceram, os dois trocaram várias mensagens e não tardou muito até que se apaixonassem. “O António conseguiu conquistar o meu coração”, contou a agricultora, visivelmente sorridente.

A namorar há um mês, Catarina e António Hipólito têm-se divido entre o Fundão e o Alentejo e o agricultor já conhece inclusive a mãe da namorada, carinhosamente conhecida por dona Teresa.

“Acha que ele combina comigo, com aminha maneira de ser”, contou a agricultora, referindo-se a opinião da progenitora em relação ao namorado.

Por fim, Catarina destacou ainda a dedicação e companheirismo do agricultor. “Quando eu mais precisei, ele mostrou que eu podia contar com ele para tudo”, rematou.

