Reprodução Instagram, DR

A morte trágica e inesperada de Pedro Lima abalou o país e, em especial, todo o setor artístico. Desde então foram vários os amigos que se desfizeram em homenagens constantes.

O ator deixou para trás uma família numerosa e unida, que também tem recordado o excelente pai e marido que era. Este sábado, 19 de setembro, a mulher do ator recordou-o e escreveu-lhe uma bonita mensagem na sua conta de Instagram.

Na fotografia, Pedro Lima surge ao lado do filho, entre as paredes de uma casa em construção (veja abaixo) - um sonho que o casal terá começado a construir em conjunto antes da partida do ator.

»Fora de Portugal, filho mais velho de Pedro Lima recorda momentos em família«

"Prometo-te não desistir dos nossos sonhos. A casa ainda não está pronta mas nela já criámos memórias, já habita uma história. A nossa", começou por escrever Anna Westerlund. "Coragem é uma decisão e quando te cansas, aprende a descansar, não a desistir", rematou.

Quem não resistiu a comentar este momento tão especial foi o filho mais velho do ator, João Lima, que adiantou: "'Com convicção!'". Nos restantes comentários os fãs desfizeram-se em elogios, mensagens de coragem e força.

Reprodução Instagram, DR