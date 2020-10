Justin Sullivan

"Eles acham que as regras de saúde e segurança para todos os outros não se aplicam a eles?". Esta foi a pergunta que Chris Wallace, que moderou o primeiro debate eleitoral, fez após ver que a família de Donald Trump usou máscara facial ao entrar nas instalações, mas não ao sentar-se na plateia.

A regra era simples: todas as pessoas que estavam na plateia deveriam usar máscara. "O presidente, o ex-vice-presidente e eu éramos os únicos isentos disso... depois que a primeira família entrou, todos eles tiraram as máscaras. O mesmo fez o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows", afirmou.

A decisão da família do presidente dos Estados Unidos de não usar o acessório tornou-se ainda mais polémica depois de vários membros do circulo íntimo de Trump contraírem Covid-19 após o evento.

No entanto, os filhos do presidente Donald Trump, Ivanka, de 38 anos, Tiffany, de 27 anos, e Eric, de 36 anos, juntamente com a esposa Lara, e Donald Jr. com a namorada, Kimberly Guilfoyle, parecem estar arrependidos, uma vez que no último debate, que aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 22 de outubro, decidiram todos usar máscara como pode ver na fotografia acima.

Na imagem abaixo pode-se ver Trump ao lado da mulher, Melania Trump, que já está recuperada do novo coronavírus, no evento que se realizou na universidade Belmont em Nashville, nos Estados Unidos.

Chip Somodevilla