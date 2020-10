Getty Images

Quando Melania e Donald Trump testaram positivo à Covid-19 foram questionados acerca do filho que têm em comum, Barron, de 14 anos, mas garantiram que o resultado do teste do jovem tinha sido negativo.

Contudo, esta quinta-feira, 15 de outubro, a primeira-dama dos Estados Unidos disse à agência noticiosa Associated Press que o filho está infetado com o novo coronavírus, porém assintomático.

Fonte oficial da Casa Branca esclareceu depois que Barron testou negativo numa primeira fase, mas posteriormente veio a revelar-se que estava infetado.

Recorde-se que Donald Trump esteve em isolamento depois de ter tido resultado positivo no teste, tendo recuperado em poucos dias. No último sábado, dia 10, e ainda sem revelar se o chefe de Estado norte-americano tinha testado negativo, o seu médico, Sean Conley, garantiu que o presidente já não corria o risco de contagiar outras pessoas.