Michael Buckner

Apesar de Ben Affleck ter encontrado um novo amor, Jennifer Garner parece estar a ter mais dificuldades em dar continuidade à sua vida amorosa. Em entrevista ao programa de televisão ‘Tell Me More With Kelly Corrigan’, a atriz falou sobre a insistência da imprensa em querer vê-la com alguém e o assédio incansável pelo qual passou durante o casamento com o também ator.

A atriz recordou a presença constante de paparazzis na sua vida durante os 10 anos de união com Ben. "Durante 10 anos havia pelo menos seis carros e 20 deles no lado de fora da nossa casa, da escola [dos filhos] e até do pediatra", contou. E acrescentou: "Tu imploras-lhes 'por favor, fiquem longe da porta do pediatra, tenho uma criança doente, por favor'. Quem é que se importa com o

"É ridículo que eles causem acidentes de carro a toda a hora. Eu passava um sinal vermelho e aí 15 carros a seguir-me a passar o sinal vermelho sem hesitar. Em qualquer lugar que ia era um circo imenso", afirmou.

Jennifer e Ben estão separados desde 2015 e são pais de três crianças: Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11 anos, e Samuel, de oito anos.