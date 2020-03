Jennifer Garner esteve à conversa com Jimmy Fallon, através de uma vídeo chamada, para uma versão diferente do programa The Tonigh Show, uma vez que devido ao surto do Covid-19 a população foi aconselhada a manter-se em quarentena.

Durante a entrevista com o apresentadora, a atriz revelou, entre outras coisas, alguma frustração e preocupação em relação aos pais.

"A parte difícil sao os adolescentes e os meus pais. Os meus pais são os mais difíceis" começou por dizer. "Eu digo: 'Pai, maçã, o mundo está a parar para vos manter seguros'. Eles respondem: 'Acho que vamos até casa do Sam'". Fique em casa, vocês têm que ficar em casa!".

Por outro lado, Jennifer revelou ainda que os filhos, Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de 8, têm sido compreensivos com a situação.

"Eu acho que tenho os filhos perfeitos para esta idade porque eles já são crescidos o suficiente para perceber e conversar", revelou.

Michael Buckner