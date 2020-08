Getty Images

Não são de agora os rumores de romance de Bradley Cooper com Jennifer Garner, após o fim do relacionamento do artista com Irinia Shayk. Mas voltaram a ganhar a força depois dos dois atores terem sido fotografados numa praia em Malibu, esta quarta-feira, 5 de agosto.

Nas imagens divulgadas pelo site TMZ (ver aqui), os dois artistas de Hollywood surgem num momento de aparente cumplicidade, juntamente com a filha do ator, a pequena Lea de Seine, de três anos. Algo que não passou despercebido aos paparazzi e que fez crescer, imediatemente, a especulação em torno de um possível romance.

Stephane Cardinale - Corbis

Uma fonte próxima de Jennifer Garner garantiu ainda à publicação que a atriz terminou o namoro com o empresário John Miller.

Recorde-se que Bradley Cooper e Jennifer Garner conheceram-se em 2001, durante as gravações da série A Vingadora, e tornaram-se muito próximos desde então. Em 2015, Cooper foi um dos amigos que apoiou a atriz quando esta se separou de Ben Affleck."Em tempos de deceções eles sempre procuram um pelo outro, e talvez tenham percebido que o que procuram está à frente deles. Eles são perfeitos um para o outro", afirmou uma fonte próxima, em declarações à National Enquirer, em julho de 2019.