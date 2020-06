Getty Images

Juntos há alguns meses, Ben Affleck e Ana de Armas parecem estar mais felizes e unidos do que nunca. Aproveitando uma pausa na vida profissional, o casal de atores decidiu desfrutar de uns dias de férias na companhia dos três filhos de Affleck, Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de oito, fruto do anterior casamento com a também atriz Jennifer Garner.

Albert L. Ortega

O site de celebridades Page Six teve acesso a imagens (ver abaixo) em que a estrela de Hollywood e a namorada aparecem a entrar para um jato privado. A publicação não revela, no entanto, o destino escolhido para estes dias em família.

Ben Affleck, de 47 anos, e a atriz cubana Ana de Armas, de 32, conheceram-se no ano passado, durante as gravações da série Deep Water e, desde então, tornaram-se inseparáveis.