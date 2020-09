Foi em junho deste ano que Mafalda de Castro e Ivo Lucas anuciaram a separação, depois de um relacionamento de três anos. Dois meses depois a locutora e influencer assumiu uma nova relação, e parece que Ivo Lucas também já refez a sua vida amorosa.

No mês em que anunciou a separação, surgiram os primeiros rumores que o cantor estaria a namorar com Sara Carreira. Agora, as imagens divulgadas por Bárbara Bandeira parecem apontar para essa realidade.

Ivo Lucas celebrou os seus 30 anos, esta terça-feira, dia, e contou com Bárbara Bandeira e o namorado Kasha e Sara Carreira. Acima, pode ver o momento de cantar os parabéns ao cantor e abaixo, a imagem de Bárbara Bandeira e Sara Carreira, de 20 anos, que prova a presença da filha mais nova de Tony Carreira.

Reprodução Instagram, DR

Instagram

»» TONY CARREIRA: ENTRE NA MANSÃO DE 4 MILHÕES DE EUROS NO ALGARVE