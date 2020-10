Georges De Keerle

No novo documentário Diana: The Truth Behind the Interview, com lançamento marcado para esta quarta-feira, dia 21 de outubro, no Reino Unido, a princesa Diana terá revelado ao jornalista Max Hastings que o seu casamento "era um inferno".

Príncipe Carlos terá feito comentário ofensivo sobre Diana durante os preparativos do funeral

De acordo com a revista People, a mãe de William e Harry só estava preocupada com a sucessão do filho mais velho ao trono, uma vez que não considerava Charles capaz de liderar.

"Ficou claro que ela odiava o Charles. Sim, ela odiava o Charles. Quando lhe perguntei se teve algum momento feliz [na relação] ela respondeu que 'não, o casamento foi um inferno desde o primeiro dia'", revelou ainda.

Princess Diana Archive