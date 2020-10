Max Mumby/Indigo

Desde tenra idade que o príncipe William e o príncipe Harry sofrem com as histórias conturbadas da família. De acordo com o novo livro 'Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult', o casamento fracassado dos pais, o príncipe Carlos e a princesa Diana, enfatizado pelo caso do herdeiro com a atual esposa, Camilla, teve um impacto muito grande nos dois irmãos.

"Dos 4 e 2 anos de idade, William e Harry cresceram sob os cuidados de dois pais que não partilhavam a mesma cama, que eram mais inclinados a falar com a imprensa do que um com o outro e que também adotavam padrões de engano sistemático", escreve o autor, Robert Lacey, citado pela People.

Segundo o que diz a obra, um guarda-costas de Diana e dos irmãos lembra-se de um incidente que ocorreu quando a família estava a viajar de Londres para Highgrove num fim de semana. “De acordo com Wharfe, Harry e seu irmão envolveram-se numa discussão no banco de trás do carro, com a ama a tentar acalma em vão. 'Serás rei um dia', disse Harry, de 4 anos 'Eu não vou. Então posso fazer o que quiser'", lê-se. Enquanto o "outrora indisciplinado' William se tonava "mais reflexivo" e mais "introvertido", a personalidade de Harry também estava a mudar.

"Os dois irmãos foram prejudicados pela sua educação; ambos reagiram encontrando soluções diferentes", afirma Lacey. "Há muita dor e trauma nesta história", acrescenta.

Apesar de terem sido "criados para serem próximos e se protegerem um ao outro", as coisas não correram como planeado. As tensões aumentaram quando William foi preparado para o seu papel enquanto futuro monarca, enquanto Harry foi deixado sem um papel próprio definido.

Robert Lacey acredita que os irmãos irão enfrentar uma grande tragédia se não se reconciliarem. "Compara-se com a altura em que Edward VIII abdicou do trono em 1936 e a morte da princesa Diana em 1997. É dessa escala", garante.