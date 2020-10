WPA Pool

O uso de máscara faz parte de um conjunto de medidas para impedir a propagação do novo coronavírus. Em Portugal, por exemplo, a máscara poderá passar a ser obrigatória na rua. Porém, parece que a família real é excepção e não estão a dar um bom exemplo para as milhares de pessoas que os seguem.

Durante o primeiro evento público da rainha Isabel II, que se fez acompanhar pelo príncipe William, e um executivo do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa, foram tiradas várias fotografias e em nenhuma delas se vê máscaras no rosto. Além da rainha de Inglaterra e do neto, as restantes pessoas também não estavam com máscara como pode ver na fotografia acima.

De acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham, a família real procurou aconselhamento médico e todas as precauções necessárias foram tomadas. No entanto, os internautas não viram a situação com bons olhos. "Porque é que a nossa rainha não deveria usar uma máscara facial. Isso teria mostrado um pequeno vislumbre de cuidado e empatia por nós, os seus cidadãos", apontou um.

"Ela não aprendeu 'alguma coisa' com as palhaçadas de Trump?", questionou outro, referindo-se ao facto do presidente Donald Trump ter regressado aos comícios sem máscara (e fê-lo sem distanciamento social também) depois de ter recuperado da Covid-19.