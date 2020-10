Getty Images

Isabel II tem um conjunto muito rigoroso de regras que a família real deve seguir em eventos e reuniões especiais, para além do facto de não ter que esperar pelos restantes convidados, que devem entrar na sala em ordem de hierarquia, para passar à refeição seguinte.

Existem também regras muito específicas (e até bizarras) para os membros femininos da realeza, incluindo Kate Middleton e Meghan Markle. Por exemplo, têm que descer as escadas de uma forma muito específica devido à etiqueta tradicional, mantendo o queixo paralelo ao chão com as mãos ao lado do corpo.

Além do que foi referido acima, também não é permitido olhar para baixo enquanto caminham e, se houver um corrimão, devem pousar a mão sobre o mesmo, mas não agarrá-lo, de acordo com o Reader’s Digest, citado pelo Express. As mulheres também devem manter os dedos dos pés para as faces laterais da escada enquanto caminham e mover-se a um ritmo constante.

A rainha Isabel II também nunca tem mais de 13 convidados num jantar no Palácio de Buckingham. “Ela não deixa 13 pessoas sentarem-se à mesa de jantar, não porque seja supersticiosa, mas para o caso de os convidados o serem”, disse Paul Dampier, um dos comentadores da realeza, ao The Sun.

“Ela acredita em fantasmas e tem vários amuletos da sorte na bolsa.”