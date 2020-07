Instagram

Rosa Bela deixou os seus fãs boquiabertos com a sua última publicação nas redes sociais. Na imagem, a companheira do ator Carlos Areia – que vimos recentemente na novela Nazaré na pele de João Pereira – surge em biquíni, na praia, e a sua boa forma física não passa despercebida.

Instagram

“Linda”, “Sempre maravilhosa” ou “Eita!!!!!!!!! Rebentou com isto tudo”, lê-se entre muitos outros elogios dos seus admiradores.

Carlos Areia, de 76 anos, e Rosa Soares, de 28, estão juntos há cerca de 12 anos e mostram-se mais unidos do que nunca. Ultrapassado o preconceito da grande diferença de idades, o casal pensa em casar-se, como revelou durante uma visita ao Programa da Cristina. "Fui jantar com a minha mulher no aniversário dela (…) e quis oferecer-lhe uma surpresa. Disse ao senhor para pôr o anel no bolo. Ele pôs o anel num bombom e, quando veio a sobremesa, fiquei à espera. De repente, vem a sobremesa e ela diz: ‘Tão giro. Não é um bolo, mas…’", recorda o ator. E Rosa completa bem-disposta: "Quando vi o anel, comecei a rir-me porque achava que ele estava a gozar!". Recorde esta conversa no vídeo abaixo: