Pouco mais de uma semana depois da estrei da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, já está eleita uma das figuras mais carismáticas do programa: Teresa Faísca, a mãe da agricultora Catarina Manique.

Esta segunda-feira, 4 de maio, Teresa Faísca esteve à conversa com Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC, e falou sobre a participação da filha no formato de sucesso da SIC. A entrevista ficou ainda marcada pela ‘viagem’ ao passado e ao difícil momento em que soube que Catarina tinha leucemia mieloide crónica, um diagnóstico que chegou quando a jovem agricultora tinha apenas 12 anos.

O alarme soou depois de Catarina Manique desmaiar durante uma ida à feira com a mãe e vou levada de urgência para o hospital. Depois de algumas horas em observação, o médico quis dar alta hospitalar, mas Teresa pediu que fossem feitos exames mais exaustivos e a jovem acabou por ser transferida para Coimbra, onde foi seguida para tratar a leucemia.

Apesar de se assumir como uma mulher forte, Teresa Faísca não conseguiu conter as lágrimas ao receber esta mensagem da filha: