Atualmente na Holanda, onde está a estudar na Erasmus University Rotterdam, João Francisco Lima aproveitou para matar saudades da família através das redes sociais.

O filho mais velho de Pedro Lima publicou, na sua página de Instagram, duas fotografias em que surge acompanhado pelos quatro irmãos, Emma, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de quatro. Na legenda da imagem, colocou apenas o emoji de um coração.

Entretanto, as reações à publicação não se fizeram esperar. "Amorosos", elogiou Liliana Campos, amiga próxima da família e madrinha do jovem. Também Anna Westerlund, viúva de Pedro Lima, não resistiu a comentar as imagens. "Lindos", pode ler-se na caixa de comentários.