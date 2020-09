É um documentário a não perder no próximo domingo à noite, dia 13, na SIC. Ângelo Rodrigues não deixará nada por dizer sobre o episódio traumático que o deixou dois meses no Hospital Garcia de Orta e levou a que passasse por oito cirurgias.

Numa vídeo promocional de Ângelo Rodrigues - Toda a História, Daniel Oliveira garante tratar-se de um documentário impressionante. "O ator vai contar e mostrar pela primeira vez tudo o que lhe aconteceu, num processo que o levou a estar à beira da morte. Ângelo vai falar de tudo", assegura o diretor-geral de Entretenimento e de Programas da SIC nas redes sociais.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues foi internado, no ano passado, com uma infeção grave na perna. Muito foi escrito sobre a origem do que levou o ator a ter uma septicémia (falência dos órgãos vitais) e a permanecer em coma durante quatro dias. Na imprensa nacional especulou-se que a infeção grave estava relacionada com injeções de testosterona nos glúteos, de forma a desenvolver massa muscular mais rápido e/ou aumentar força.

"Comecei a sentir que o meu corpo me estava a falhar. Estava com uma carga de trabalho enorme. A sentir febre, já estava com um princípio de anemia”, comentou numa entrevista n' O Programa da Cristina, o ator que confessou nunca ter partilhado o seu estado de saúde com alguém.

Ângelo Rodrigues - Toda a História estreia no próximo domingo, na SIC.