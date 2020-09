1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Sara Carbonero inicia uma nova etapa da sua vida. Depois de ter vivido na cidade do Porto durante os últimos cinco anos, a jornalista e o marido, Iker Casillas, juntamente com os dois filhos - Martín, de seis anos, e Lucas, de quatro - mudam-se para Espanha, mais concretamente para Madrid.

Um regresso ao país natal que Sara Carbonero fez questão de assinalar nas redes sociais com várias fotografias captadas pelo ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto, deixando a seguinte mensagem: "Tardes boas. Novo rumo. Muitas vontade. Madrid. Devagar”.

Recorde-se que o ano de 2019, em particular, não fácil para Sara Carbonero e Iker Casillas. O ex-guarda-redes sofreu um enfarte do miocárdio que ditou o seu afastamentos dos relvados e a jornalista foi diagnosticada com um tumor maligno nos ovários.