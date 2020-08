Iker Casillas abandonou recentemente os relvados, recorde aqui. E agora, que está de regresso a Espanha com a família, contou à revista espanhola Semana como foi lidar com tudo aquilo com que se teve de confrontar no último ano.

Para além do enfarte que o obrigou a algum repouso e um grande foco na sua recuperação, a mulher do jogador, Sara Carbonero, foi diagnosticada com cancro.

Esta foi uma fase difícil para o casal, algumas revistas chegaram mesmo a falar de uma possível separação. À produção espanhla, Iker Casillas confessou que queria ter estado mais presente: "Não estive com a Sara tanto quanto devia".

No entanto, parecem ter superado as divergências e dificuldades e atualmente estão de volta "a casa".