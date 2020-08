Europa Press Entertainment

O último ano foi duro para Sara Carbonero e Iker Casillas. Quando já estavam tranquilamente instalados no Porto com os filhos, Martín e Lucas, e a desfrutar da nova vida em Portugal, a sua tranquilidade foi abalada pelos problemas de saúde de ambos: ele sofreu um enfarte do miocárdio em maio de 2019 e, poucas semanas depois, a jornalista tornou pública a sua luta contra um cancro nos ovários.

Agora que os maiores receios relativamente às doenças estão ultrapassados e o ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto se despediu da sua carreira como jogador profissional, é tempo de descansar e olhar para o futuro. Para isso, nada melhor do que regressar às origens e estar com os que sempre estiveram presentes: a família e os amigos mais próximos. E foi precisamente por esse motivo que, depois de deixar a Invicta, Iker e Sara rumaram a Navalacruz, a terra natal do atleta, onde têm aproveitado para relaxar.

Instagram

Este regresso é já tradição, pois desde que assumiram o namoro, no verão de 2010, que o casal passa uns dias na aldeia típica situada no meio da natureza.

O futuro, esse, deverá passar por Madrid, onde o casal pretende instalar-se muito em breve. Até porque em setembro Martín e Lucas regressam às aulas. Mas antes disso, a família passará ainda uns dias na terra natal de Sara Carbonero, Corral de Almaguer, Toledo.

Certo é que as imagens de felicidade publicadas pela imprensa espanhola por estes dias acabam com a especulação em torno de uma possível separação.