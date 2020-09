Instagram

“Desejo um fim de semana iluminado e cheio de paz”, lê-se na legenda de uma fotografia publicada por Tatiana Oliveira na sua página de Instagram e que acabou por dar origem a rumores de uma possível gravidez. Isto porque, na imagem, a enfermeira surge a olhar sorridente para o noivo, Bruno Fernandes, enquanto este coloca a mão sobre a sua barriga.

Os comentários não tardaram. “Grávida”, “Estás grávida?”, “Bebé a caminho?”, questionam alguns dos seus seguidores. Mas há quem pareça ter ainda mais certezas sobre o assunto: “Já quando ela estava a experimentar o vestido de noiva eu reparei na barriga e na parte detrás e disse-lhe por mensagem que ela estava grávida. Beijinhos”.

Recorde-se que Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes se conheceram na segunda edição do programa da SIC Casados À Primeira Vista. Para o comercial a paixão foi quase imediata, mas a enfermeira, apesar de sentir que estavam a construir uma boa amizade, nunca escondeu que não se sentia atraída pelo seu novo marido e no final da experiência social os dois acabaram por se divorciar. Contudo, depois Tatiana percebeu que, afinal, estava apaixonada por Bruno e os dois reconciliaram-se, passando a viver juntos, com o filho do comercial, Afonso, de cinco anos.

Quanto à possibilidade da família aumentar muito em breve, a profissional de saúde esclareceu ao site A Televisão que isso não vai acontecer para já: “Estamos a pensar dar um irmão ao Afonso, mas depois do casamento”.

O enlace deveria ter acontecido no mês de agosto, mas a pandemia Covid-19 veio alterar todos os planos. A troca de alianças está agora prevista para outubro.

No passado mês de junho, Bruno surpreendeu Tatiana com um pedido de casamento em direto e sob o olhar atento do seu filho, que criou sozinho desde bebé.

Júlia Pinheiro conversou com Tatiana, na qual a enfermeira admite que começou a sentir a falta de Bruno depois da separação.