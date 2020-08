Bruno e Tatiana foram um dos casais mais queridos da segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, mas não terminaram juntos. Mais deram uma nova oportunidade ao amor e a enfermeira chegou mesmo a ser pedida em casamento n'O Programa da Cristina (reveja no vídeo acima).

Este sábado subiriam os dois ao altar, mas a pandemia alterou-lhes os planos."Adiei o casamento porque não ia conseguir estar cá, porque ia trabalhar. Mudámos tudo, o Bruno compreendeu e tivemos imenso trabalho para nada! Nem trabalho, nem casamento. Estou uma noiva em desespero", começou por explicar à TV 7 Dias.

A cerimónia ficou adiada para outubro, mas a enfermeira confessa que teve de alterar o local, perdeu dinheiro, viagens e também trabalho.

"Primeiro tinha viagem para poder trabalhar em junho e foi cancelada. Em julho, Portugal entrou na lista do governo inglês dos países que eram obrigados a fazer quarentena, por isso também não pude ir. Depois saiu a isenção de quarentena para os enfermeiros e um dia antes de eu embarcar voltaram a tirar os enfermeiros da isenção. Eu perdi o dinheiro todo. Fiquei mesmo chateada, porque para além de tudo ainda adiei o casamento para nada", descreveu à mesma publicação.

Há quatro meses sem receber salário, Tatiana vai adiar a lua de mel com Bruno e tem agora o casamento marcado para dia 8 de outubro, em Braga.