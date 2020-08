Instagram

O futebol é, desde a adolescência, a prioridade de Cristiano Ronaldo. Para poder dar tudo em campo, o internacional português mantém sempre o foco no máximo e, este ano atípico marcado pela pandemia Covid-19 que veio alterar todo o calendário desportivo, acabou por beneficiar a sua vida privada, no sentido de permitir que passasse mais tempo em família.

Assim que o campeonato italiano ficou suspenso, em março último, o craque rumou à Madeira com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatros filhos, Cristiano, de dez anos, os gémeos Eva e Mateo, de três, e Alana Martina, de dois anos e meio. Isto coincidiu também com um período em que a sua mãe, Dolores Aveiro, sofreu um AVC e permitiu-lhe acompanhar de perto a sua recuperação.

Depois, o Melhor Jogador de Futebol do Mundo regressou a Itália para ver o seu clube a sagrar-se campeão pela nona vez consecutiva. E agora CR7 tem desfrutado de férias de sonho a bordo de um iate de luxo que comprou recentemente. Depois do Mediterrâneo, o futebolista e a família estiveram em Lisboa e terá sido precisamente nessa altura que o craque madeirense foi surpreendido com uma festa surpresa organizada pela namorada, na Costa da Caparica. Mas como não é fácil apanhá-lo desprevenido, Cristiano Ronaldo acabou por deixar Gio boquiaberta com um impressionante anel que muitos acreditam ser de noivado, embora ainda não haja qualquer confirmação e até Dolores Aveiro já ter dito que não sabe de nada.

E as férias da família de Ronaldo continuam agora na praia, como pode ver-se na conta de Instagram da sua companheira. A espanhola publicou uma fotografia do casal à beira-mar e escreveu: “De mãos dadas, com muitos sonhos por realizar”. Isto depois de, este domingo, 30 de agosto, Gio ter sido vista a passear na Avenida da Liberdade, em Lisboa, com os filhos do futebolista.