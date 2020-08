Instagram

Juntos desde o final de 2016, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm cada vez menos reservas em partilhar momentos mais privados com os seus seguidores nas redes sociais. Apaixonados, não escondem a cumplicidade que os une e os últimos dias de férias a bordo do iate de luto do craque madeirense vêm comprovar que a relação está cada vez mais sólida.

Tanto que o próximo passo poderá ser o casamento. Não é a primeira vez que os dois são alvo de rumores de noivado, mas agora o casal do momento poderá estar mesmo a caminho do altar. Este sábado à noite, 22 de agosto, Ronaldo publicou nas suas redes sociais uma fotografia onde surge ao lado de Gio e na legenda escreveu apenas: “Meu amor ❤️”. Em pouco mais de 12 horas, a publicação já ultrapassou os 10 milhões de ‘gostos’.

Também a ex-lojista partilhou essa mesma fotografia. Mas o que está a dar que falar é a descrição enigmática escolhida: “SIMMM 🌹”. Os fãs rapidamente começaram a questionar se este ‘sim’ significava que tinha havido um pedido de casamento, mas, para já, nenhum dos dois confirmou ou desmentiu.

CR7 e Gio têm uma filha em comum: Alana Martina, que completa três anos em novembro. O futebolista é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três, concebidos através de uma barriga de aluguer. Desde que entrou na vida do madeirense, a espanhola assumiu por completo o papel de mãe de todas as crianças e faz as delícias dos seus seguidores na internet ao partilhar momentos felizes em família.