Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão a passar férias em Portugal (veja aqui).

Este domingo disfrutaram de um momento bem especial ao mesmo tempo que concretizaram o sonho de um jovem português.

Fernando Daniel fez um concerto privado para o casal e outros amigos a pedido de Georgina Rodríguez. Feliz e mais realizado que nunca, o artista explicou tudo aos seguidores na sua página de Instagram.

"Eu ontem concretizei um sonho. Fui convidado, pela Georgina, para fazer uma surpresa ao Cristiano", começou por afirmar.

"Cantei para o Cristiano, para a Georgina, para os amigos deles e para outras personalidades também. É realmente um motivo de orgulho cantar para o Cristiano Ronaldo porque é uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa em quem eu me inspiro profissionalmente para trilhar o meu caminho também. Só vos posso dizer que ainda nem acredito, estou realmente muito contente", prosseguiu.

No final, deixou ainda algumas palavras dedicadas aos fãs: "Sonhem, acreditem bastante (...) com trabalho tudo se consegue". Fique a conhecer todos os pormenores desta momento único na vida do cantor no vídeo acima.

Nas redes sociais a jovem espanhola também fez questão de gravar o momento e admitiu mesmo ser uma "surpresa", ora veja o vídeo abaixo.