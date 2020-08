É uma notícia que está a servir de manchete na imprensa internacional e nacional. Cristiano Ronaldo terá pedido Georgina Rodríguez em casamento e a modelo terá aceitado. Depois de ter acendido os rumores com uma fotografia, Georgina partilhou a imagem de um anel novo, horas depois.

De férias em Portugal, Georgina terá organizado uma festa especial para Cristiano Ronaldo, na Costa da Caparica, mas terá sido a modelo que foi surpreendida com um pedido de casamento.

Acima pode ver um momento romântico da festa, que contou com Fernando Daniel, e abaixo a fotografia que lançou os rumores de noivado.

Reprodução Instagram, DR

Dolores Aveiro comentou o alegado noivado de CR7 e Georgina Rodríguez. "Não sei de nada. Sei que o meu filho está em Lisboa, mas sobre isso não sei de nada", disse ao Correio da Manhã.

O certo que é muitos fãs deixaram de ter dúvidas quanto ao noivado depois da namorada do craque português ter mostrado uma nova joia no mesmo evento.

VEJA AQUI, o anel de Georgina que muitos acreditam ser de noivado!

Juntos desde o final de 2016, CR7 e Gio têm uma filha em comum: Alana Martina, que completa três anos em novembro. O futebolista é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três, concebidos através de uma barriga de aluguer. Desde que entrou na vida do madeirense, a espanhola assumiu por completo o papel de mãe de todas as crianças e faz as delícias dos seus seguidores na internet ao partilhar momentos felizes em família.