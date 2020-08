Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 30 de agosto, foi o dia da grande estreia de O Noivo é que Sabe, a nova experiência social da SIC em que é o noivo prepara todo o casamento. O formato é conduzido por Cláudia Vieira, que horas após a estreia fez questão de conhecer a opinião dos seus seguidores nas redes sociais sobre o novo programa da estação de Paço de Arcos.

"Bom diaaaa! Hoje é claro que preciso do vosso feedback em relação à estreia do programa “o Noivo é que Sabe” Divertiram-se? Emocionaram-se? Ficaram curiosos em relação a estes casais? Eu estava muito curiosa e fiquei muito feliz com o resultado", escreveu a apresentadora, aproveitando para felicitar toda a equipa envolvida na produção do programa e deixar ainda um agradecimento a Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC.

Entretanto, entre os comentários à publicação não faltaram elogios ao rosto da SIC.

"A Cláudia estava magnífica", "Estavas liiiiinda, super expressiva e empática, igual a ti mesma"; "Este formato assenta-te maravilhosamente", apontaram alguns internautas,seguindo-se ainda comentários como: "Adorei", "este programa é a tua cara" ou "Cláudia és magnifica".