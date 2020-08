Instagram

A passar o fim de semana no Algarve na companhia do namorado, João Alves, e das filhas, Maria, de dez anos, e Caetana, de oito meses, Cláudia Vieira sentiu-se indisposta e acabou por ter assistida na unidade de Alvor do Hospital Particular do Algarve.

Foi a própria quem partilhou nos Stories do Instagram uma imagem com a localização do centro médico e um cateter no braço, o que indica que esteve a soro.

Tudo não terá passado de um susto, já que a atriz e apresentadora da SIC – é ela quem vai conduzir o novo programa da estação de Paço de Arcos, O Noivo é Que Sabe – sofreu apenas uma quebra de tensão e recuperou muito rapidamente.

Instagram

Recorde-se que, horas antes, Cláudia Vieira, de 42 anos, tinha-se mostrado na praia ao lado do namorado, e de Ricardo Pereira e da mulher, Francisca. “Há casais que têm uma energia única... este é um deles AMO♥️”, comentou.