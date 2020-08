Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira tem passado os últimos dias de férias junto da família e amigos a aproveitar os dias de sol que se fazem sentir pelo Algarve.

No entanto, com a estreia do seu novo programa da SIC cada vez mais próxima, as férias estão a chegar ao fim.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, a apresentadora fez um resumo daquilo que mais marcou estes dias longe do trabalho: a família. Não é novidade que a família é central na vida de Cláudia e desta vez não foi diferente.

No retrato familiar que publicou nas redes sociais, e que pode ver abaixo, Cláudia surge ao lado de João Alves com as filhas, Maria e Caetana ao colo.

"Foram poucos dias mas valeram por muitos! Família ♥️", escreveu na descrição.

Nos comentários os fãs renderam-se à ternura da família: "Família linda", "Maravilhosos 😘"; "Que lindos 💕💕", "Belo quadro familiar".

Reprodulção Instagram, DR