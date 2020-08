Rui Valido

Cláudia Vieira esteve esta sexta-feira, dia 28, à conversa com Diana Chaves sobre o novo programa da SIC, O Noivo é Que Sabe, cuja estreia está marcada já para este domingo.

A apresentadora falou desta experiência e ainda confessou que não sonha com o casamento. Ainda assim, admite que se fosse o companheiro, João Alves, a organizar a cerimónia, tal como acontece com os noivos do programa, embarcaria na aventura.

Espreite o vídeo abaixo: