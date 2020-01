Fotografia: Tiago Caramujo

Sónia Tavares foi a convidada do programa Júlia desta terça-feira, 21 de janeiro. Numa conversa intimista com Júlia Pinheiro, a cantora falou da maternidade, do bullying na adolescência e recordou o dia do casamento com Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell.

Juntos há quase 11 anos e pais de Fausto, de sete anos, os dois artistas conheceram-se quando integraram o projeto Amália Hoje e a cumplicidade entre ambos foi imediata. "Tínhamos muita coisa em comum. As músicas mais melancólicas, as referências um bocadinho mais góticas, a literatura um pouco mais negra [...] Ele é a melhor pessoa do mundo e eu apaixonei-me. Daí a estarmos juntos foi um passo", confidenciou.

Entretanto, em setembro de 2017 e após oito anos de vida em comum, Sónia Tavares e Fernando Ribeiro decidiram oficializar a relação. O casal trocou alianças perante o olhar atento de amigos e familiares numa cerimónia discreta.

" No dia em que ele me pediu em casamento, estávamos nós na nossa casa em Alcobaça, à noite e ele diz-me assim: ‘Vamos casar’ e eu: ‘está bem. Vamos lá casar’, recordou, revelando que foi nessa mesma noite que comprou o seu vestido de noiva. “Fui à Internet, a um site que vende, sobretudo, coisas vintage e em dez minutos comprei o vestido”, contou, mostrando, em seguida, o seu vestido de noiva, inspirado na moda dos anos 20, como pode ver no vídeo abaixo.

No que diz respeito ao grande dia, Sónia garantiu que como qualquer noiva: “Tinha borboletas no estômago.” “Tive que beber uma cerveja antes de me casar. As minhas madrinhas levaram-se ao quarto uma cerveja para eu beber”, afirmou, recordando com boa disposição o dia do seu casamento.

Atualmente, Sónia Tavares e Fernando Ribeiro vivem com o filho de ambos, Fausto, em Alcobaça, terra natal da vocalista dos The Gift.