Charley Gallay

Esta quarta-feira, dia 26 de agosto, Brad Pitt foi visto a chegar ao aeroporto Le Bourget, na França, acompanhado de uma misteriosa mulher. E como é óbvio, a imprensa internacional apressou-se a descobrir quem é. Trata-se de Nicole Poturalski, uma modelo alemã que tem muitas semelhanças com a ex-mulher do ator, Angelina Jolie.

O ator e a modelo passaram pelo local muito discretamente, usando máscaras, e embarcaram num avião particular para o sul da França. De acordo com vários sites, a sósia de Angelina é indicada como a nova namorada do ator. O suposto casal tem uma diferença de 29 anos, visto que Brad tem 56 anos e Nicole tem 27 anos.

Especula-se que o destino do ator e da manequim, que foi capa da edição de setembro da revista Elle, seja Château Miraval, o castelo francês que Brad Pitt comprou com Angelina Jolie em 2011 e também o lugar onde trocaram alianças, em 2014.

Recorde-se que no início do ano atriz Alia Shawkat desmentiu os rumores de que estaria a namorar com Brad Pitt. Também já foi comentando que o ator estaria "encantado" com Adele.

Reprodução Instagram, DR