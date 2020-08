Getty Images

Em setembro de 2016, a notícia do fim do casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt surpreendeu o mundo. Depois, muita tinta correu na imprensa de todo o mundo e o ator, de 56 anos, foi apontado com o principal responsável pela separação, devido às alegadas atitudes violentas, nomeadamente com o filho mais velho, Maddox, com quem ainda não terá conseguido reconciliar-se. Saiba mais sobre esse assunto aqui!

Nos últimos tempos, as coisas pareciam estar mais calmas entre Angie e Brad, a julgar pelas mais recentes entrevistas de ambos, em que já conseguiam falar um do outro sem mostrar rancor ou mágoa. Mas as tréguas acabaram, de acordo com a revista US Weekly. A atriz, de 45 anos, terá entrado com um pedido em tribunal para que fosse substituído o juiz que estava a tratar do processo de divórcio e da guarda dos seis filhos e essa atitude não terá agradado ao ex-companheiro. “Para o Brad, a Angelina foi longe demais desta vez. Ele não tem outra alternativa a não ser lutar”, explica fonte próxima do artista citada pela referida publicação.

A julgar por estas declarações o assunto do divórcio e sobretudo da custódia de Pax, de 16 anos, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e dos gémeos Knox e Vivienne, de 12, está longe de estar resolvido. Maddox já tem 19 anos, pelo que não será incluindo no processo de regulação do poder paternal.