Enquanto o processo de divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie está longe de chegar ao fim, parece que o ator está "encantado" com outra mulher: Adele. Sim, isso mesmo. De acordo com a New Ideia, o ator de 56 anos está à espera que a relação de amizade com a cantora evolua para algo mais sério.

“Além de achá-la linda, ela conquista-o pelo sentido de humor e lado divertido todas as vezes que saem juntos ou falam ao telefone”, contou uma fonte à revista australiana.

Por enquanto Brad Pitt e Adele, que foram apresentados um ao outro por amigos, estão a conhecer-se melhor. "Ele está com a impressão que ela não quer comprometer-se tão cedo novamente", acrescentou ainda. Recorde-se que a artista de 32 anos anunciou o divórcio com Simone Konecki no ano passado, com quem tem um filho, Angelo, de seis anos.