No final de agosto do ano passado, Ângelo Rodrigues passou por momentos de grande superação, depois de ter sido internado de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e colocado em coma induzido para tratar uma grave infeção numa perna, que quase lhe custou a vida.

“Pelo que me contam, faz um ano em que adormeci por 4 dias. Quando acordei, não tinha um príncipe a beijar-me os lábios nem uma velhota de verruga na cara e maçã reluzente na mão — tinha enfermeiras, auxiliares e entes próximos”, começou por recordar o ator esta quinta-feira, 27 de agosto, nas redes sociais.

A recuperação ainda continua, mas a verdade é que a parte mais complicada foi ultrapassada com sucesso e o artista acabou por recuperar em tempo recorde. Tanto é que no Natal ainda entrou em episódios especiais da série de sucesso da SIC Golpe de Sorte. Reveja aqui!

“Em Fevereiro, quando pisei este mar tão morto quanto eu estive, dava ainda baby steps numa escadaria monumental de resignificação. Incumbido de moldar-me às curvas da vida e às surpresas que ela me deixara pintadas no espelho, vi oportunidade onde muitos viram limitação. Aqui o renascimento é individual e intransmissível, sabem? É o que Chico Anysio, figura importante na história do humor brasileiro, diria: ‘eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena’”, completou neste desabafo deixado no Instagram para assinalar esta data tão marcante na sua vida. Veja abaixo o vídeo que acompanha a mensagem: