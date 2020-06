Reprodução Instagram, DR

Ângelo Rodrigues voltou a surpreender os seguidores com o seu humor a lidar com comentários mais desconfortáveis.

O ator decidiu entrar no desafio que está a vilarizar a internet: uma aplicação que nos mostra como seríamos no sexo oposto.

"Conheçam a Ângela, trintona resolvida que acha que a monogamia é uma construção social. Não gosta de homens que saltem etapas e fica eriçada quando estes a objectificam", brincou na descriçã da fotografia que pode ver abaixo.

E, quando confrontado com um comentário mais desconfortável, Ângelo voltou a provar que o seu sentido de humor parece não ter fim. "Essa tem as duas pernas? 😂", inquiriu o internauta. Ao que o ator respondeu, prontamente: "Uma a menos que o Ângelo". O internauta ficou impressionado e congratulou-o pela atitude positiva: "Ganhaste! Continua assim com essa forma de levar a vida! Grande abraço! 💪🏽".

Recorde que em novembro do ano passado Ângelo Rodrigues teve uma infeção grave na perna esquerda que o colocou a correr perigo de vida.

LEIA TAMBÉM: "ÂNGELO RODRIGUES MOSTRA-SE ORGULHOSO DA FILHA DE IVA DOMINGUES: “A MINHA MAIS NOVA VAI PARA A FACULDADE"