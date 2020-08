Patrick Riviere

Elton John e Renate Blauel casaram em 1984 na igreja de St. Mark, em Sidney (Austrália), e o mundo ficou em choque. É que o cantor vivia há muitos anos como homossexual. tendo tido anteriormente um relacionamento com um homem, John Reid.

Quatro anos após o casamento, o artista e a a engenheira de áudio alemã divorciaram-se. Foi nessa altura que Elton John se assumiu como homossexual e não bissexual, como tinha afirmado anteriormente.

Porém, parece que as dúvidas já existiam quando se casou. Durante a lua-de-mel, Renate tentou o suicídio, de acordo com documentos judiciais obtidos pela BBC. A ex-mulher do cantor disse que teve uma overdose de medicamentos depois de Elton lhe ter dito que "o casamento não estava a dar certo e que queria que ela fosse embora". Isto passado três dias depois da estadia do casal em Saint Tropez.

Recorde-se que Renate fez um pedido de indemnização monetários, alegando que o ex-marido quebrou os termos do acordo do divórcio, e falou sobre a tentativa de suicídio e uma série de ataques de pânico durante o casamento como prova.

LGI Stock