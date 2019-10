A relação entre Elton John e a sua mãe, Sheila Eileen Dwight, nunca foi estável mas, apesar disso, o cantor reconcilou-se com a progenitora antes desta morrer, em 2017.

Agora, dois anos depois, Elton John voltou a tecer comentários pouco agradáveis sobre Sheila. Numa entrevista à CBS Sunday Morning, o artista confessou: "Ela nunca gostou do David. Nunca perguntou se podia ver as crianças. Mas agradeço por ela nunca as ter conhecido, porque iria criticá-las, como me criticava a mim. Não se conseguia controlar. Era uma sociopata", referindo-se aos filhos que teve com o companheiro David Furnish.