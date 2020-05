Getty Images

Elton John, que é um dos vizinhos do príncipe Harry e Meghan Markle em Los Angeles, escreveu um novo livro de memórias, 'Me', e está repleto de segredos da família real. Segundo o The Sunday Times, que citou alguns trechos do livro, o cantor assistiu a uma cena entre a rainha Isabel II e o sobrinho, o visconde Linley, também conhecido como David Armstrong-Jones.

Numa festa, a monarca pediu a Linley para ir ver a sua irmã, a princesa Margarida, que estava doente, mas o visconde não quis. Pelas palavras do pianista britânico, que estava no evento, Isabel II acabou por dar uma chapada ao sobrinho e disse: "Sou a rainha!".

"Eu sei que a imagem pública da rainha não é exatamente de uma frivolidade estonteante, mas... em particular, ela pode ser hilariante", disse. Entretanto, Linley acabou por acarretar as ordens da rainha e foi ver como se encontrava a sua irmã.

E essa não é a única fofoca no novo livro de Elton John. De acordo com o cantor, Sylvester Stallone e Richard Gere quase entraram numa briga pela princesa Diana. Recorde-se que o cantor mantinha uma grande amizade com Lady Di.