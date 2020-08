Reprodução Instagram, Dr

Foi há cerca de dois meses que a morte de Pedro Lima deixou o país de coração apertado. Em especial a família nuclear que deixa para trás, Anna Westerlund, com quem mantinha uma relação amorosa há 20 anos, e os cinco filhos.

Naquele que não tem sido um período fácil, a mulher do ator tem aproveitado as redes sociais para mostrar pequenas vitórias que tem alcançado nesta nova caminhada tão dura.

Atualmente a família está de férias e esta segunda-feira, 24 de agosto, a ceramista voltou a recordar o marido e as tradições que mantinham juntos.

»Reunida, família de Pedro Lima veste-se a rigor para homenagear o ator«

"Nas férias o relógio pára por um momento. É quando temos ainda mais tempo para conversas longas, gargalhadas, jogar às cartas, cozinhar, dar mergulhos, acordar com preguiça abraçados, para beijos e reforçar quanto gostamos uns dos outros. Parece que a cada Verão besuntamos a família de creme e amor. Como se a pele bronzeada nos apurasse mais os sentidos", começou por escrever na legenda da fotografia onde surge com a filha mais nova ao colo.

"De férias, com saudades gigantes das nossas férias ❤️", rematou fazendo referência aos dias passados ao lado de Pedro Lima.

Nos comentários os fãs não ficaram indiferentes a este momento e desfizeram-se em mensagens de força e carinho. Quem também fez questão de comentar foram as amigas chegadas, Liliana Campos e Rita Ferro Rodrigues (que aliás recordou recentemente o ator - veja aqui).

Recorde que Pedro tinha quatro filhos em comum com Anna: Emma, Mia, Max, e Clara. E era ainda pai de João Francisco, fruto do anterior casamento.

Recentemente o filho mais velho publicou uma fotografia nas redes sociais que deixou os fãs emocionados com as semelhanças que tem com o pai, recorde aqui.

Reproduºão Instagram, DR