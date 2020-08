No último domingo, 9 de agosto, durante uma emissão especial do programa Domingão, dedicada à final da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, Filipe Camejo, da primeira edição do formato, deu a entender que tinha reatado a relação com Inês Martins, conforme pode ver no vídeo acima.

Entretanto, nas redes sociais, a ex-participante do programa da SIC afirmou tratar-se apenas de uma brincadeira do agricultor.

"Bem... Vamos lá esclarecer a notícia que anda por aí a circular.

Estou a receber imensas mensagens de parabéns, mas eu e o Filipe não estamos a namorar. Vocês ainda acreditam neste homem que passa vida a brincar, com um sentido de humor inesgotável?", começou por escrever,

Inês garantiu existir apenas uma relação de amizade entre os dois. "Como não vivo vida de mentira ou fachada prefiro esclarecer tudo. Costumo dizer.: "-Não inventem. Perguntem-me." Como dá para ver eu e o Filipe somos bons amigos", continuou.

Reprodução Instagram, DR

"Temos aquela relação de picanço, de cão e gato. Um mata outro esfola.

Somos tudo aquilo que se via no programa. Tivemos um tempo separados por factores externos de maldade humana. E este reencontro fez-nos bem. Voltamos a ser aquilo que gostamos de ser um com o outro. Os nossos filhos adoram-se e estão neste momento juntos a passar férias na linda aldeia da ponte, onde irei também ter com eles no sábado", referiu.

"Eu sei que vocês todos torcem pelo amoooor. Mas como eu disse no DOMINGÃO existe vários tipos de amor. E a cumplicidade que temos pode ser chamada de uma espécie de amor. Mas naaaaão. Não somos um casal. Apenas bons amigos e espero que para a vida. A amizade entre homem e mulher é possível siiiim???", rematou.

Recorde-se que Inês foi a eleita de Filipe Camejo na final da primeira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor, mas os dois acabaram por cortar relações pouco tempo depois do fim das gravações do programa. De salientar que durante esse período de afastamento, a ex-candidata do programa da SIC manteve uma relação com Mário Gonçalves, ex-namorado de Liliana Oliveira, participante da segunda temporada de Casados à Primeira Vista.