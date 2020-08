Getty Images

Para algumas pessoas pode ser um hábito estranho e extremamente nojento, mas para outras é bastante normal, principalmente na Ásia, e aparentemente muitas celebridades de Hollywood também gostam. Estamos a falar de comer insetos. Sim, isso mesmo.

Angelina Jolie foi a primeira famosa a ficar conhecida por comê-los e chegou mesmo a causar polémica ao revelar, após o fim do casamento com Brad Pitt, que até os filhos comiam, sendo que o sucedido foi captado em câmera durante uma visita ao Camboja. No caso da atriz, a família começou por comer grilos e agora também come aranhas.

Recentemente, Zac Efron também chamou a atenção por ter o mesmo hábito. No documentário sobre a sustentabilidade do planeta onde o ator leva o público a viajar o mundo, o norte-americano de 32 anos aparece a comer insetos em alguns episódios. Porém, em 2010, o ator já tinha confessado gostar de comer grilos.

Nicole Kidman, Justin Timberlake, Salma Hayek também têm o mesmo gosto. Shailene Woodley já afirmou, inclusive, que comer insectos é o futuro da humanidade.