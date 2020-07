1 / 10 Reprodução Instagram, DR 2 / 10 Reprodução Instagram, DR 3 / 10 Reprodução Instagram, DR 4 / 10 Reprodução Instagram, DR 5 / 10 Reprodução Instagram, DR 6 / 10 Reprodução Instagram, DR 7 / 10 Reprodução Instagram, DR 8 / 10 Reprodução Instagram, DR 9 / 10 Reprodução Instagram, DR 10 / 10 Reprodução Instagram, DR

Foi em fevereiro passado que surgiram na imprensa nacional os primeiros rumores que davam conta de um suposto romance entre Lucas e Inês, ambos participantes da segunda temporada de Casados à Primeira Vista. Na altura, o barbeiro do Seixal negou a existência de uma relação amorosa, porém, cerca de cinco meses depois, os rumores de romance voltaram a ganhar força.

Nas redes sociais, Lucas assinalou o aniversário de Inês com várias fotografias onde é visível a grande cumplicidade entre ambos. "Hoje vai ter festa", pode ler-se na legenda de uma das imagens.

Recorde-se que no programa da SIC Lucas se casou com Anabela Santana, mas os o então casal acabou por se desentender ainda durante a lua-de-mel. Já Inês trocou alianças com o alentejano Hugo Dias e, apesar de terem construído uma amizade, a relação não evoluiu e o divórcio tornou-se inevitável.