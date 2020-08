Reprodução Instagram, DR

Desde que a pandemia provocada pelo novo coronavírus obrigou à mudança de hábitos em todo o mundo e acabou por limitar muitas viagens, no passado mês de março, que Rúben Rua falava das saudades que sentia da namorada, Amanda Amorim, a viver em Vancouver, Canadá.

No início de julho, por exemplo, o ex-manequim esteve no programa das manhãs da SIC e falou do assunto: “É muito difícil. Custa-me muito. Não nasci para ter uma relação à distância. Nunca quis. Foi algo inesperado. Depois de alguns meses cá, o plano era vivermos juntos cá, mas depois houve uma proposta que mudou a nossa realidade e a decisão foi ficar lá e tem sido gerida assim desde setembro. E quando tu percebes que já é difícil acontece isto [Covid-19] e não há distância nem perto. Portanto para já fica em standby porque não sabemos quando é que as coisas voltam, mas quando tu queres muito alguma coisa consegues, em qualquer área da nossa vida, seja no amor, no trabalho, na amizade. Quando queres consegues, eu acredito nisso. E acho que no amor também é assim. Portanto esperam-me mais alguns meses com esta distância, que tem de ser gerida e aceite. E perceber o que eu posso fazer para colmatá-la, mesmo longe”.

Contudo, parece que o afastamento forçado acabou mesmo por minar a relação, já que, numa altura em que os dois teriam previsto reencontrar-se, uma vez que já é possível viajar, Rúben Rua, de 33 anos, está em Ibiza, onde tem sido visto na companhia de amigos ligados à área da moda. Idas à praia, piscina, festas animadas e jantares em restaurantes de luxo… Todos esses momentos têm sido registados nas redes sociais do antigo modelo, mas Amanda Amorim não aparece em nenhuma das imagens.

Além disso, todas as outras fotografias da empresária que tinha publicado anteriormente foram apagadas.

Para já, Ruben Rua ainda não fez qualquer comentário à alegada separação.