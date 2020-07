Rúben Rua vive um relacionamento à distância com Amanda Amorim desde setembro do ano passado. Mas as circunstânicas do novo coronavírus colocaram um maior afastamento entre o casal.

"Falta-me abraçar a Amanda. Não nos vemos desde fevereiro, mas espero que seja possível isso acontecer no próximo mês", contou à revista CARAS.

Na mesma entrevista, o apresentador e modelo dá a entender que, mesmo depois do reencontro, é possível que se mantem afastados novamente. "Sei que não o poderei dizer para já, porque a vida assim não o permite, talvez numa fase posterior isso seja possível", antecipando possíveis novos projetos em Portugal.

Os dois conheceram-se no filme Leviano (2017), de Justin Amorim, irmão de Amanda Amorim.

