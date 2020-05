Instagram

“Eu gosto, muito de ti. Beijinhos”. Bastaram estas palavras do pequeno Gabriel, o seu afilhado de seis anos, para que Rúben Rua ficasse emocionado.

À conversa com Cristina Ferreira no programa desta quarta-feira, 27 de maio, o manequim e apresentador de televisão explicou que tenta ser um padrinho presente, mas que, devido à distância, nem sempre consegue. “É o meu afilhado, Gabriel, filho do meu melhor amigo. Estive com ele no sábado, curiosamente. É uma relação à distância também porque o Gabriel mora em Santo Tirso e, portanto, eu estando em Lisboa, nem sempre é fácil”, começa por explicar, antes de referir: “Eu devia estar ainda mais presente, mas faço aquilo que eu posso. Os pais não estão juntos. O pai mora em Lisboa, a mãe mora em Santo Tirso com o Gabriel”.

A anfitriã das manhãs da SIC quis saber se esta relação com Gabriel aumentava a vontade de um dia ser pai e Rúben Rua respondeu afirmativamente.

